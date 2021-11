Marcela Vacarezza disparó nuevamente desde su trinchera en Twitter, esta vez para condenar la figura del candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, después de que este sigue encontrando argumentos para no presentarse en Chile.

Tras postergar en más de dos ocasiones su arribo al país, ahora esta semana Parisi dio a conocer que definitivamente no viajará al país debido a que el resultado de su examen PCR dio positivo para Covid-19.

Cuando su candidatura no resistía mayores análisis, este último suceso hizo que las críticas se multiplicaran incluso más allá de las esferas políticas y las redes sociales, condenando una vez más la ausencia del postulante a La Moneda.

Y entre quienes cuestionaron al político estuvo nada menos que Vacarezza, quien siempre pendiente de la actualidad nacional, desde sus comodidades en Miami, aportó su cuestionamiento.

Marcela Vacarezza: ¿Qué dijo la esposa de Rafael Araneda sobre Franco Parisi?

"Lo de Parisi ya es impresentable", dijo, ácida, la esposa de Rafael Araneda.

Eso, para luego postular que "Y lo peor es que pone en evidencia que los requisitos para presentarse a candidato presidencial de Chile son ínfimos".

"¿De verdad hay alguien que vote por él? Leo sus razones", cuestionó Vacarezza desatando el debate.

Las reacciones en contra vinieron precisamente desde quienes votarán por Parisi: "Si no me gusta la política social de Kast ni la política económica de Boric pero si me gustan ambas de Parisi, ¿por qué no debería poder votar por él ?", cuestionó alguien.

Por otro lado, un amable le comentó: "Mi estimada Marcela, yo no voto por una persona yo voto por un programa de gobierno que es lo mejor que he visto en años, pero como ya sabemos los poderosos se han encargado de desprestigiar a Franco".

"Fácil. Voto anti políticos y sobre todo anti extremos", postuló otro categórico.