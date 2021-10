Como Maradona: Sueño Bendito fue bautizada la serie que Amazon Prime Video le dedicó al ídolo del fútbol argentino y mundial, para contar con una mirada íntima la historia del 10. La producción recupera cientos de momentos y lugares por los que pasó el ídolo del fútbol y aquí resolvemos la interrogante: ¿Qué pasó realmente en Punta del Este?

La apuesta está protagonizada por Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) y Nicolas Goldschmidt (Supermax) interpretando a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito, hasta su revolucionaria carrera por el Barcelona y Nápoles.

La producción también mostrará su papel clave como líder de su equipo nacional al ganar la Copa Mundial en México ’86.

Julieta Cardinali (En Terapia, Valentin), Laura Esquivel (Patito Feo), Mercedes Morán (Diarios de Motocicleta, El Reino), Pepe Monje (Amor en Custodia) y Peter Lanzani (El Clan, El Reino); completan el elenco.

La historia de la serie parte con el momento crítico que Maradona vivió después de los festejos del Año Nuevo para darle la bienvenida al 2000. En ese momento, tanto sus cercanos, como la familia y la prensa entraron en colapso al darse cuenta de que el 10 no reaccionaba.

Diego Armando Maradona : ¿Qué pasó realmente en Punta del Este?

Fue el doctor Jorge Romero, con apenas 28 años y alrededor de cuatro días en servicio activo, quien recibió el desesperado llamado del amigo y representante de Diego, Guillermo Coppola.

De ese momento, el profesional nunca borrará de su mente -y así lo ha constatado en múltiples ocasiones- el siguiente diálogo que se dio el 4 de enero de 2000:



—Doctor, hay alguien del otro lado del teléfono que está pidiendo que le prestemos un aparato para medir la presión.

—Hola, soy el doctor Jorge Romero. ¿Me puede contar lo que pasa?

—Acá, Guillermo Coppola. Estoy con Diego Maradona, que duerme hace dos días. No logramos que se despierte.

—Pero si está durmiendo hace dos días no está durmiendo, está en coma.

Después de eso, Romero le contó a Teleshow que Coppola "me dijo que fuera para allá con la mayor cautela posible. Agarré mi maletín, me subí a mi auto y manejé 23 km hasta la chacra en la que se encontraban".

Jorge se trasladó entonces hasta la propiedad del empresario argentino Pablo Cosentino, en el balneario uruguayo José Ignacio. "A los 10 segundos de entrar, me encontré con situaciones raras. Se notaba que Diego no había estado ahí, sino que lo habían puesto antes de que yo llegara. No era la casa principal de la estancia", contó.

A Maradona lo habían recostado sobre una silla de mimbre y estaba prácticamente agonizando. "Al lado había una persona durmiendo; Guillermo lo despertó para que se corriera, y yo revisé a Diego. Tenía una crisis hipertensiva y una arritmia ventricular. Además, dejaba de respirar durante lapsos de cinco o seis segundos. Estaba muy grave en serio. ¡Se estaba muriendo!".

"La prensa es muy difícil, por lo que Maradona vive o muere con vos", le dijo Coppola al médico, buscando evitar a toda costa que El 10 fuese internado.

Pero de acuerdo con Romero, la situación era tan crítica que "si no lo internábamos, se moría en unas horas. Tampoco podíamos esperar una ambulancia porque iba a tardar mucho, y no teníamos tiempo".

Romero convenció a Coppola, pero este no se quiso mover del lugar sin antes ducharse. Luego, entre varios subieron Maradona a un vehículo y partieron al sanatorio. Lo increíble vino en medio del trayecto: "Diego estaba inconsciente, muriéndose, y Coppola nos tuvo 15 minutos parados en una estación de servicio", cuenta Romero.

"Cuando llegamos al sanatorio todos estaban esperando con una sonrisa. ¡Nadie tenía noción de la gravedad de la situación!", continuó y tuvo que pedir: "¡Traigan una camilla ya! Totalmente alarmado".

"Ah, ¿es para tanto?", fue la reacción que tuvo de vuelta.

Diego Armando Maradona : ¿Cómo fue el ingreso del futbolista al hospital de Punta del Este?

Lo cierto es que Diego ingresó con 39 años al Sanatorio privado Cantergil de Punta del Este, evidenciando un extremo sobrepeso y casi al borde de la muerte.

Coppola y Romero lo presentaron en el centro asistencial en estado comatoso, con un cuadro de hipertensión y arritmia debido a sus diversos excesos.

"Lo que sucede es que por las Fiestas comió muchos asados, hizo desarreglos y, como además está excedido de peso, hizo este pico de hipertensión", explicó Coppola a la prensa.

Quienes lo acompañaban negaron el uso de drogas, pero poco tiempo después Maradona apareció en Cuba para internarse en un recinto de rehabilitación, buscando alejarse de la cocaína. Mismo periodo en el que también alimentó otras polémicas, de las que se han conocido detalles recientemente.

Al principio todo era rumores, el público no manejaba detalles. De hecho, según la serie, ni siquiera la familia supo de su estado crítico hasta que ya estuvo en una pieza del hospital.

Para cuando la noticia salió al aire, los exámenes de Maradona confirmaron clorhidrato de cocaína en la sangre y la orina. Fue el exceso en el consumo de la sustancia le provocó el colapso físico y neuronal.

Revisa el trailer de Maradona: Sueño Bendito aquí:

Día y hora: ¿Cuándo se estrena Maradona: Sueño Bendito en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

La serie biográfica se podrá ver a partir de este viernes 29 de octubre en Amazon Prime Video.

Esta es el calendario de estreno que tendrá la producción:

- 29 de octubre: Episodios 1 al 5

- 5 de noviembre: Episodios 6 y 7

- 12 de noviembre: Episodio 8

- 19 de noviembre: Episodio 9

- 26 de noviembre: Episodio 10

Online: ¿Dónde ver por streaming Maradona: Sueño Bendito en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?

Maradona: Sueño Bendito estará disponible exclusivamente en Amazon Prime Video y podrás verla si tienes suscripción al servicio de streaming.