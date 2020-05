Manuel García sorprende con nueva versión de "El viejo comunista" junto a Silvio Rodríguez

Mientras la industria de la música se mantiene en pausa para realizar conciertos, muchos artistas aprovechando el tiempo en cuarentena para trabajar en sus próximos proyectos.

Para celebrar sus 50 años, Manuel García prepara el lanzamiento de un nuevo disco. Y en las últimas horas compartió un adelanto que dejó con la boca abierta a varios: una nueva versión de "El viejo comunista" con uno de sus más grande ídolos y referentes.

El cantautor nacional se luce junto a Silvio Rodríguez en la nueva entrega de su clásico. "Si a mí me hubiesen dicho que me quedaba un momento de vida, y me daban como regalo elegir con quién hubiese preferido grabar un tema, todo el mundo sabe que hubiese dicho Silvio Rodríguez. Y si me hubiesen preguntando qué canción, naturalmente hubiese dicho 'El viejo comunista'", comentó a La Tercera.

La canción ha sacado aplausos en sus primeras horas en Internet, donde destacan el nivel de artista con el que llegó a trabajar el chileno.

Revisa aquí "El viejo comunista" en su nueva versión: