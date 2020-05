Fanático ordena de manera cronológica las escenas de todas las películas Marvel

Las películas de Marvel han desatado las pasiones de sus seguidores a niveles impensado a través de más de una década, desde el estreno de "The Incredible Hulk" y "Iron Man" hasta "Avengers: Endgame" y "Spider-Man: Far From Home". Pero ahora, un fanático fue más allá y se dio el trabajo de ordenar cronológicamente todas las escenas de las entregas que integran la franquicia.

El usuario @tonygoldmark anunció como un triunfo definitivo su hazaña, por medio de Twitter, donde además publicó el listado con el detalle del orden.

"Bueno nerds, lo hice. Me tomó una pandemia global y una maldita cuarentena, pero lo hice", aletó a sus seguidores. "Deducí el orden cronológico preciso de todas las películas de Marvel (hasta el momento) POR ESCENA".

Well nerds, I fuckin' did it.



Took me a global pandemic and a damn quarantine, but I did it.



I figured out the precise chronological order of all the MCU movies (so far) BY SCENE.



I'm out of my Goddamn mind. You're welcome. pic.twitter.com/3VXjqk4kjQ — beautiful internet weirdo (@tonygoldmark) May 27, 2020

"Estoy fuera de mi mente en estos momentos. De nada", añadió antes de compartir las imágenes de dan fe de su trabajo en torno al Universo Cinematográfico de Marvel.

En un segundo tuit, este usuario que también se identifica como "beautiful internet weirdo" (hermoso rarito de internet) advirtió que "obviamente, esto cubre las 23 películas del MCU hasta el momento. No las series de ABC y Netflix, ni cortometrajes o escenas eliminadas".

Now, a few caveats. Obviously, this only covers the 23 MCU movies so far. No ABC or Netflix TV shows, no shorts, no deleted scenes.



I only counted flashbacks when they could be easily isolated from their respective film's "present." pic.twitter.com/p1DBfdDXXU — beautiful internet weirdo (@tonygoldmark) May 27, 2020

"Sólo consideré los flashbackas cuando podía ser fácilemnte aislados del respectivo presente en cada película", continuó.

En estos momentos, el MCU se encuentra en un receso al igual que la mayoría de las producciones audiovisuales de la industria estadounidense. De hecho, Marvel tuvo que postergar el estreno de "Black Widow", que iba a ser en abril, por la pandemia y lo reubicaron optimistamente para el 6 de noviembre. Todo el resto de las entregas que tienen que ver con la franquicia se estrenarán desde 2021 en adelante.