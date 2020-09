Luis Jara: "Mucha gente cree que sí, pero no me creo el cuento"

El animador Luis Jara nuevamente se refirió a su actual relación laboral con Mega, luego de haber sido desvinculado de la conducción de "Mucho Gusto" en mayo de este año.

Hace pocas semanas, el rostro de televisión conversó con María Luisa Godoy en el programa de Instagram Live "Siempre Mamá". En el espacio, Jara aseguró que aún tiene contrato vigente con la estación televisiva, por lo que está dispuesto a asumir cualquier rol a futuro.

“Yo soy empleado del canal, el canal me paga un sueldo, yo soy feliz si me hacen trabajar, porque a mí me gusta trabajar”, indicó.

Siguiendo por esa línea, el cantante agregó que "el canal sabe que estoy a disposición, si el canal me quiere mandar a hacer un móvil, yo soy un empleado de Mega, lo cumplo y no me creo el cuento. Mucha gente cree que sí, pero no me creo el cuento, yo voy a todas”.

Al mismo tiempo, el artista aseguró que aún sigue teniendo en mente realizar un programa de conversación en Mega, algo muy distinto al formato del matinal.

“A mí me encantaría sentarme en un sillón con una persona y que te cuente una buena historia. Punto. Y con una persona que con una guitarra me cante una buena canción. Si eso se da, yo soy feliz. De lo otro, yo ya lo tuve”, expresó.