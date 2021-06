Kevin Feige asegura que Loki tendrá mayor impacto en el MCU que las otras series

Si el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se propuso elevar las expectativas de cara al estreno de Loki, acaba de lograrlo. Esto porque acaba de confirmar que la producción protagonizada por Tom Hiddleston tendrá un mayor impacto en el Universo Cinematográfico Marvel que las otras series que hemos visto hasta ahora en Disney+.

Anteriormente, el mismo Feige había comentado que no sería necesario ver todas las series para entender lo que ocurre en las películas, pero ad portas del flamante estreno el ejecutivo decidió agregar un poco de ansiedad y expectativas a la mezcla.

En una entrevista reciente con la revista Empire, Feige sostuvo que Loki "es tremendamente importante. Tal vez tendría un mayor impacto en el MCU que cualquiera de las series que se conocen hasta ahora".

"Lo que todos pensaron de WandaVision y que era de alguna manera era verdad, y lo que creían de The Falcon and The Winter Soldier también era verdadero, será aún más único para Loki", puntualizó el ejecutivo.

Esto último, Feige lo indicó en referencia a que Wanda Maximoff terminó convirtiéndose oficialmente en Scarlet Witch para el final de WandaVision y que The Falcon últimamente lo recocemos como el nuevo Capitán América en la conclusión de The Falcon and The Winter Soldier. O sea, se refiere a los cambios de proporciones a los que se están sometiendo los personajes de las historias que están contando.

"Después de seis horas o más, quieres ver personajes que cambien y evolucionen", resaltó Feige. "No hacemos estos shows para no ser radicales, ¿cierto?".