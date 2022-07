Lilo & Stitch, la película animada de Disney del año 2002, que sigue la creciente amistad entre una niña independiente y una criatura traviesa del espacio exterior, tendrá oficialmente una remake live-action.

De hecho, durante este jueves se dio a conocer que ya se habría escogido al cineasta para dirigir esta nueva producción que aún se encuentra en las primeras etapas.

La cinta original sigue a Lilo, de 6 años, y su hermana mayor Nani, que viven en Hawai y adoptan a una adorable criatura extraterrestre azul a la que apodan Stitch. Hasta el día de hoy sigue siendo recordada por haber presentado el concepto de Ohana, que significa familia.

¿Qué se sabe del remake de Lilo & Stitch?

Si bien, por el momento no se conocen mayores detalles del remake de Lilo & Stitch, se sabe que Dean Fleischer Camp, el cineasta detrás de la encantadora comedia independiente de A24 “Marcel the Shell With Shoes On”, será el director.

Además, algunos informes aseguran que Chris Kekaniokalani Bright está en negociaciones finales para escribir la adaptación.

Se espera que próximamente se de a conocer más información sobre la trama y los actores elegidos para interpretar a los personajes.

La película ha inspirado varios spin-offs, incluidas sus secuelas: “Stitch: The Movie”, “Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch” y “Leroy and Stitch”.