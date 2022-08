Law & Order: Organized Crime está cerca de regresar a la pantalla con su tercera temporada y la producción continua entregando detalles sobre los nuevos personajes que llegarán a la trama de NBC.

El primer gran anunció se produjo hace algunas semanas cuando se reveló que la estrella de Arrow, Rick Gonzalez, interpretará a un nuevo detective.

El actor se suma a la ficción junto a Brent Antonello, que participó recientemente en Dynasty de The CW, en donde interpretarán a los detectives de la policía de Nueva York asignados a la unidad de Crimen Organizado, donde trabajarán junto a Elliot Stabler, interpretado por la estrella de la serie Christopher Meloni.

Pero eso no es todo, ya que dos nuevos personajes también llegarán a la nueva temporada. Camilla Belle, conocida por su papel en Cuando un Extraño Llama, The Ballad of Jack and Rose y Gus Halper que ha participado en producciones como Fear the Walking Dead y Love Life, se suma a la serie como la poderosa pareja de Nueva York, Pearl Serrano y Teddy Silas.

Organized Crime es la nueva serie del universo de La Ley y el Orden en donde se muestra el regreso de Elliot Stabler tras su tumultuosa salida de UVE en el final de la temporada 12 por conflictos contractuales. La nueva serie mostró el reencuentro del detective con su compañera de décadas Olivia Benson (Mariska Hargitay).

En la nueva producción el detective regresa al Departamento de Policía de Nueva York, después de que su esposa fuera asesinada. Stabler se suma al grupo de trabajo de Control del Crimen Organizado para buscar justicia por lo ocurrido.





¿Cuándo se estrena la tercera temporada de La Ley y el Order : Crimen Organizado?

La serie regresa con su tercera temporada el próximo jueves 22 de septiembre por NBC, con un triple crossover entre la Ley y El Orden y Unidad de Víctimas Especiales.