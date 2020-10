Ex participante de Pasapalabra dispara contra Ledy Ossandón tras aparecer en la franja del “Rechazo”

Polémica generó la inesperada aparición de Ledy Ossandón, más conocida como “Soa Ledy”, en la franja electoral del “Rechazo”, una de las opciones que se podrá votar el domingo 25 de octubre en el Plebiscito Nacional. “Yo amo y cuido mi patria. Yo rechazo”, dice la oriunda de Calama en el breve video que apareció en la pantalla de todos los chilenos.

Muchos se mostraron sorprendidos por la preferencia de la profesora, lo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Las críticas no tardaron en llegar.

Gran parte de los usuarios que se refirieron al tema aseguraron sentirse decepcionados al enterarse de que va por el “Rechazo”. Incluso, hubo quienes admitieron no sentirse sorprendidos por su postura.

Ex compañero de Pasapalabra funa a “Soa Ledy”



Y como si los comentarios contra la docente no fueran suficientes, Ego, un ex participante de Pasapalabra, apagó el fuego con bencina. El joven dejó “la escoba” en Twitter tras revelar una serie de capturas de pantalla de una antigua conversación que tuvo con la calameña.

En dicho chat se muestra la proposición que le hizo Ossandón respecto al torneo “Los 4 Fantasticos”, donde participarían ambos y dos personas más por una considerable suma de dinero.

"Les voy a contar una historia: El año pasado se realizó en Pasapalabra un torneo llamado "Los 4 Fantásticos". En ese torneo fuimos llamados a competir 4 participantes, entre ellos yo merito. Hasta ahí normal, pero todo iba a cambiar... 1/5", dice el tuit de Ego.

La propuesta de “Soa Ledy” consistía en llegar a un acuerdo entre los cuatro integrantes del concurso: dividir el premio entre todos sin importar el que gane.

“Si el monto sigue acumulándose es mucho dinero para un solo jugador (es mi humilde opinión), pienso que sería ideal que los 4 pudiésemos llevarnos una fracción del pozo (sobre todo por la perseverancia que hemos tenido”, se lee en la conversación que difundió Ego.

“Yo estoy dispuesta a compartir esa suma si llegara a ganarla. Igual entre los 4, cada uno se llevaría como 60 millones descontando los impuestos. Yo no ambiciono tanto, me conformaría hasta con 5 millones para seguir adelante con unos programas educativos en mi comuna”, son algunas de los mensajes de Ledy.

Pero Ego salió para atrás con su funa. Varios tuiteros salieron a defender a la ex participante de “MasterChef Celebrity” argumentando que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Es más, para algunos la propuesta de “Soa Ledy” no es tan condenable como él asevera.