Leandro Martínez comparte potente reflexión por su cumpleaños: "Lucho cada día por ser la mejor versión de mi mismo

El cantante y ex participante de Rojo Leandro Martínez, compartió una profunda reflexión sobre su vida con sus seguidores de Instagram debido a su cumpleaños número 43.

En la red social, el artista comenzó agradeciendo a sus cercanos y haciendo un análisis de lo que han significado estos años en su vida. “Me enorgullece mirar atrás y poder ver cuánto he crecido como ser humano y todo lo que poco a poco he construido desde el amor... lucho cada día por ser la mejor versión de mi mismo, lucho por cada día ser mejor persona, ya no me interesa impresionar a nadie sólo me interesa ser feliz”, señaló.

Señaló además que ya no le importa lo que opinen o digan sobre él personas que no lo conocen. “Pero hay un círculo de personas que me conoce y que sabe de todo lo anterior, que se emocionan, disfrutan con mis logros y sufren con mis fracasos, ese círculo que siempre está ahí para brindarme su compañía, ese círculo de hierro a todos ellos infinitas gracias”.

Concluyó señalando que ya tiene pensado lo que hará con su vida los próximos siete años. “Ya tengo claro donde quiero y como quiero estar a mis 50, tarea en la que trabajaré duro por lo que más me interesa, mi pequeña y gran familia que soñé tener desde siempre”.