Escucha completo el esperado nuevo disco de Lady Gaga, "Chromatica"

Lady Gaga liberó justo a las 00:00 horas de este viernes su nuevo disco "Chromatica", tal como lo había anunciado tras postergar su debut por la pandemia. Se trata de un trabajo que había sido muy esperado por sus fanáticos y que anticipó con el lanzamiento de colaboraciones con Ariana Grande y el grupo K-Pop BLACKPINK.

La placa contiene 16 nuevos temas, de los que ya habíamos conocido "Stupid Love", "Rain on Me" y "Sour Candy", siendo estas dos últimas los esfuerzos conjuntos con las artistas antes mencionadas. Pero además, la placa cuenta con "Sine From Above", un trabajo que Gaga concibio de la mano con el británico Sir Elton John.

El nuevo trabajo discográfico se presenta con múltiples cartas bailables, que sin duda se proyectan para armar toda una fiesta cuando llegue el momento de escucharlas en vivo. Pero por mientras, "Chromatica" ya está disponibles en las plataformas digitales de streaming.

Lady Gaga trabajó un concepto futurista y biomecánico para las visuales de "Chromatica", lo que ha ido evidenciando con el tiempo a través de las imágenes que ha compartido en redes sociales.

Este es el tracklist de "Chromatica", de Lady Gaga:

1. "Chromatica I"

2. "Alice"

3. Stupid Love"

4. "Rain On Me" (with Ariana Grande)

5. "Free Woman"

6. "Fun Tonight"

7. "Chromatica II"

8. "911"

9. "Plastic Doll"

10. "Sour Candy" (with Blackpink)

11. "Enigma"

12. "Replay"

13. "Chromatica III"

14. "Sine From Above" (with Elton John)

15. "1000 Doves"

16. "Babylon"

Este LP se editará próximamente también en una variedad de formatos físicos, incluyendo CD estándar, vinilo y hasta casete. Los detalles de tales ediciones se pueden encontra en Ladygaga.com.