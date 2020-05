Lady Gaga anuncia la fecha para el debut de su nuevo disco "Chromatica"

Lady Gaga se mantiene activa en el mundo de la música organizando eventos como "One World: Together at Home" y preparando el lanzamiento de su nuevo disco. Si bien había postergado el lanzamiento del nuevo material por la pandemia del coronavirus, ahora decidió revertir la medida y dio a concoer la fecha en que debutará "Chromatica".

El álbum, que contendrá 16 nuevos temas de la artista, verá la luz definitivamente el próximo 29 de mayo en las plataformas digitales.

Además, este LP se editará próximamente también en una variedad de formatos físicos, incluyendo CD estándar, vinilo y hasta casete. Los detalles de tales ediciones se pueden encontra en Ladygaga.com.

Una de las imágenes promocionales de Lady Gaga para "Chromatica".

El primer single de "Chromatica" fue "Stupid Love" que debutó febrero pasado en la primera posición de iTunes en 58 países, obteniendo más de 300 millones de streams en todo el mundo.

El videoclip fue grabado en su totalidad con un iPhone 11 Pro, obteniendo hasta la fecha más de 70 millones de visitas.

Este es el tracklist de "Chromatica", de Lady Gaga:

1. "Chromatica I"

2. "Alice"

3. Stupid Love"

4. "Rain On Me" (with Ariana Grande)

5. "Free Woman"

6. "Fun Tonight"

7. "Chromatica II"

8. "911"

9. "Plastic Doll"

10. "Sour Candy" (with Blackpink)

11. "Enigma"

12. "Replay"

13. "Chromatica III"

14. "Sine From Above" (with Elton John)

15. "1000 Doves"

16. "Babylon"