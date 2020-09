Kel Calderón lanza lapidario mensaje sobre "la familia" en su Instagram

Para nadie es desconocida la tragedia que enfrentan los parientes de Kel Calderón, después del apuñalamiento de su hermano Nano a su padre, pero ahora la influencer publicó un lapidario mensaje sobre la familia, esta vez por medio de Instagram.

"Los amigos son la familia que uno ELIGE ����", resaltó la influencer para destacar el apoyo y las actividades que ha tenido junto a sus cercanos fuera de su núcleo de parentescos.

Pero Kel no se quedó ahí y recalcó que "se mueren como amo a estas personas, y me quedaron varios afuera porque insta solo me deja elegir de a 10 fotos ��♥️"

"Pero los amo de verdad, gracias por tanto estas últimas semanas, por estar aún cuando no quiero que estén, por venir a mi casa, por sacarme a pasear, por dedicarme tanto tanto de su tiempo ����son maximos ♥️♥️♥️♥️", recalcó la hija de Raquel Argandoña.

En la previa a esta nueva publicación, Kel Calderón hizo una publicación en Twitter con la que evidenció que tiene el "corazón roto" tras cambio en la postura de su padre en la demanda y en la más reciente audiencia en el caso del joven de 23 años que se mantiene en prisión preventiva.