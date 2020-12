"El demonio no entra aquí": Kel Calderón se muestra al natural en postales de su viaje con Claudio Iturra

Mientras se mantiene alejada de los escándalos de su familia, Kel Calderón decidió mostrarse al natural y con el espíritu en alto, a través de las postales con las que ha registrado los viajes que está haciendo junto a Claudio Iturra y su agencia Masai Travel.

La influencer decidió mantenerse alejada de la crisis que está atravesando su familia, después del daño que le hizo su madre Raquel Argandoña y la traición de su padre Hernán Calderón Salinas, por su cambio de postura en la demanda contra su hermano Nano.

Kel está tan decidida a mantenerse alejada de los problemas, que incluso se ausentó por primera vez del cumpleaños de la panelista de "Bienvenidos". A pesar de que en otras ocasiones había viajado desde París para estar con su madre en su fecha especial, ahora decidió incluso aceptar el viaje que le propuso el periodista de Canal 13 para ese momento.

Y ahora, puso en evidencia que la decisión resultó ser de lo más positiva. Esto a propósito de que Kel comenzó a compartir en su Instagram los registros de sus aventuras en el sur de Chile, específicamente en Torres del Paine.

En sus primeras publicaciones resaltó que "la cara que tienes cuando lo que más te falta en Santiago es lo que más te sobra en Torres, TIEMPO".

"Son muchos km por recorrer, muchas dormidas en carpa, nada de maquillaje, pelo enredado, pocas duchas y hasta un poquito de frío, pero tenemos tiempo".

"No hay nada que nos presione, ni siquiera señal de cel ���� y sabemos que la recompensa es ENORME, siempre hacia adelante", recalcó.

Por medio de sus historia en Instagram, Kel luego le advirtió a los interesados en la experiencia que "solo decir que la aventura es real, ya al día 4 sin señal. Caminando como locos. Conociendo gente. A través de estos campos y montañas al fin del mundo".

"La desconexión es completa. Este viaje es incluso como una terapia y cualquier drama que pueda existir en Santiago. El demonio no entra aquí", remató.

Luego, en otro de los posts en su perfil, la influencer resaltó que con Claudio Iturra "nos une el amor por las aventuras!".

"La verdad es q yo lo había olvidado por un tiempo, pensando q era algo de un otro y que no tenía tanto q ver conmigo, pero ahora, en estos viajes he vuelto a descubrir eso que me hacía tanta falta y que me hace tan FELIZ A MI ♥️�� no hay nada más lindo que coleccionar este tipo de recuerdos", confesó Calderón.

Kel Calderón en el viaje al que fue invitada por Claudio Iturra, por las Torres del Paine.(1)

