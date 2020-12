Con pololo, pero sin Kel: Las postales que deja el cumpleaños sorpresa de Raquel Argandoña

Raquel Argandoña cumplió este 5 de diciembre sus 63 años y los celebró con una fiesta de cumpleaños secreta, en la que conspiró su mejor amigo y productor de eventos Willy Geiser con su actual pololo Félix Ureta, para sorprenderla porque lo cierto es que la panelista de "Bienvenidos" no quería celebrar. Eso sí, hubo algo que igualmente marcó la noche: la ausencia de su hija Kel Calderón, quien en años anteriores jamás se perdió un cumpleaños de su madre.

Aún así hubo festejo y partió a las 20:15 horas del sábado en casa del productor, en la comuna de La Reina.

"Fue difícil guardar el secreto", le confesó Ureta a LUN. "Ella no quería hacer nada, así que le dije que viniera a una cena en mi casa y que viniera espléndida porque yo estaría de smoking. Si no le decía, podía llegar con jeans y polera".

"Le dije que era una cosa privada con los mejores amigos, o sea, la verdad nunca le hablé de la gente que iba, le dije que irían un par de personas por la situación. Y a ella le gustó la idea", añadió el empresario 20 años menor.

Raquel Argandoña festejó su cumpleaños 63 junto a sus amigos, aunque sin su hija Kel Calderón.

Según Raquel, "lo pasamos fantástico, la comida riquísima, el vino también. Lamentablemente había que respetar el toque de queda por el COVID-19. Nos fuimos volando a las 23:30 horas".

Los banqueteros Pablo y Nicolás Pinto fueron los responsables de la comida en el evento, que partió con un aperitivos de crostinis de queso gruyere con cebolla caramelizada y crostinis de pimentones salteados en soya y miel, además de champiñones rellenos con queso y masas rusas de ricota con salmón.

En tanto, el plato de fondo fue un buffet con ensalada de espárragos con salsa golf y vinagreta y una ensalada caprese con mozarella de bufala, ceviche de salmón mango palta, plateada de wagyú con salsa de arándanos al vino tinto y papitas rústicas al romero, y salmón thai. El remate vino con el postre: una torta Dulce Patria, la cual tiene base de almendra y coñac.

"No me imaginé que Willy me iba a festejar. Por todo lo que me ha pasado, no quería celebrar. Pero cuando llegué a su casa, me tenían el vestido y todo listo. Fui como la Cenicienta", confesó "La Quintrala" televisiva.

Estas son las imágenes del cumpleaños, que posteriormente compartió la misma Argandoña en su cuenta de Instagram:

Pero ¿dónde estaba Kel Calderón mientras su madre celebraba su cumpleaños? Anteriormente, la hija de Raquel Argandoña jamás se había perdido un cumpleaños de su madre, pero hace unos días había manifestado que no se encontraría en Santiago para la efeméride.

Esto después de que se arrepintió de no tomar un viaje que le ofreció la agencia de Claudio Iturra, Masai Travel, en su rol influencer. Por lo que ahora sabemos que partió rumbo al sur de Chile y este fin de semana se la vio en Torres del Paine.

La misma Kel compartió una imagen desde el remoto lugar para darle a conocer a sus seguidores donde se encontraba.