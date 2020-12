Keke Palmer muestra su acné después de enterarse de que tiene síndrome de ovario poliquístico: "No estás solo"

La estrella de Hustlers, de 27 años, publicó tres selfies con la cara descubierta en Instagram y compartió que después de años de tratar de deshacerse de su acné y trabajar con los médicos para entender por qué no desaparecía, finalmente se enteró de que tiene síndrome de ovario poliquístico.

“Para algunos de ustedes esto puede parecer como que estoy compartiendo demasiada informacion, pero para mí mi plataforma siempre se ha utilizado para cosas mucho más grandes que yo”, señaló. "el síndrome de ovario poliquístico me ha estado atacando desde adentro hacia afuera toda mi vida y no tenía ni idea".

Palmer dijo que ha probado de todo para minimizar su acné, incluida la realización de dos rondas de Accutane, un tratamiento intensivo para el acné severo, cambiar su dieta y beber más agua. La actriz y cantante dijo que tuvo problemas para encontrar un médico que investigara su problema de piel.

Palmer dijo que está compartiendo su historia, y su acné, para que otros sepan que está bien “mi piel me ha entristecido muchas noches pero no me doy por vencido. Sé que no soy yo y mi cuerpo ha estado buscando ayuda ”, comento en sus redes la ex actriz de Nickelodeon.

Palmer planea descubrir cómo tratar el síndrome y, a su vez, su acné. Pero agregó que ya no va a esconder su piel “lo menos dañino que puede traer el SOP es el acné. Para todas las personas que luchan con esto, ¡sepan que no están solo y que todavía están tan jodidamente bien! MI ACNÉ AINT NUNCA ME DETIÓ. Pero no tenemos que aceptar esto. ¡Ahora realmente puedo ayudar a KEKE! Y la amo. ", indicó.

“Reza por mí en este viaje y yo también rezaré por ti. No tengo miedo de mostrarme al mundo y tú tampoco deberías tenerlo ".

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es un trastorno que se caracteriza por la aparición de varios quistes dentro del ovario produciéndose una alteración que incrementa los niveles de hormonas.

La actriz fue parte del elenco de Hustler junto a Jlo