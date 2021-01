Kathy Contreras anuncia que está embarazada con tierna postal en sus redes sociales

La conocida participante de programas juveniles Kathy Contreras confirmó que esta embarazada con un tierno video e su cuenta de Instagram con el mensaje

"Te estamos esperando Selva. El regalo más lindo que me trajo el #año2020 plasmado en este video con muchísimo amor" En la postal se puede ver a la ex Calle 7 nadando en una piscina donde al final de la cinta se ve la imagen de una ecografía, anunciando su embarazo.

La finalista de Mundos Opuestos 2 converso con Las Últimas Noticias sobre esta nueva etapa de su vida.

"Es un regalo precioso, no lo busqué. Pero en un plano inconsciente que me gusta mucho, sí lo hice".

Luego agregó que "siento que mi hija nos eligió como pareja por para algo". Contreras tiene 19 semanas de gestación y comentó que "no se me ve tanta guata y eso que ya tengo cuatro meses, se nota más en persona. El fin de semana pasado le hicimos una ceremonia a mi hija con dos maestros de yoga kundalini y mi familia por una creencia personal de que el día 120 entra el alama: y me apareció más guatita.

La ex chica Yingo lleva una relación de un año con el ingeniero electrónico Erich Muñoz