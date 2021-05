"Llegue el 91 a hacer mi practica": Karen Doggenweiler habla sobre sus 30 años en TVN

La animadora de televisión Karen Doggeweiler estuvo presente en el programa de Revista Velvet que conduce Francisca García-Huidobro a través de redes sociales, en donde habló acerca de las casi tres décadas que lleva trabajando en TVN.

Sobre su arribo a la estación pública, la animadora señaló: "Llegué el ’91 a hacer mi práctica. Es una locura”. “¿Te imaginas en otro canal?”, le preguntó Fran, a lo que la comunicadora señaló que si y que incluso le han pedido salir. "Sí poh. He pensado en irme, me han pedido que me vaya…”, contestó.

La animadora reveló que no podría irse a otro canal: "¡No puedo! Ya los quiero. Está Rorro en el casino, la Magaly, echaría de menos a todos. La Nena, todos los que están ahí en el canal”

Igualmente, Fran le consultó que pasaría en la eventualidad de que el canal no tuviera otro trabajo para ella. “¿Te gusta tanto la tele como para irte a otro lado si es que TVN no tuviera proyecto para ti?”, le preguntó.

“Es que he estado a veces sin proyecto e igual he estado ahí. Siempre haciendo algo. Si toda la vida algo me ha tocado hacer dentro del canal", indicó Karen.

“¿Sabes qué me pasa? El mismo ejemplo que te ponía de Mamá a los 15. Si lo hubiera hecho en otro canal hubiera sido retando, ‘no, es que no puede ser’, dando cátedra. Si hubiera sido en otro canal hubiera sido considerando el aumento de niñas madres como algo medio alarmista".

“Y en TVN lo pude hacer mostrando la realidad tal como es, acompañándolas. Un canal público es súper importante, es súper relevante y muy necesario también".

“Por eso me ha gustado estar ahí. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que mejorar y hay que trabajar cada día más duro. Yo mantengo eso de ser la primera en llegar, la última que se va y quiero a los equipos, son semilleros de todos los canales. Así que tengo harto compromiso y harto camiseteo”. explicó la periodista.