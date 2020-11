Julia Vial se molesta en pantalla ante dichos de Ministra del Trabajo

Los dichos de la Ministra del Trabajo, María José Zaldívar sobre el retiro del 10% han generado una ola de criticas, esto tras oponerse a la universalidad de la idea original del segundo retiro del 10% manifestando que "no corresponde que alguien que no lo necesita reciba un beneficio, reciba un regalo del Estado financiado por todos nosotros".

Estos dichos no le cayeron nada de bien a Julia Vial, conductora de "Hola Chile" quien se mostró visiblemente molesta sobre el tema y realizó una dura critica al gobierno.

"Yo vi al ministro Monckeberg y también me indigne cuando dijo que eso se trataba de algo de principios, para mi los principios se defienden siempre. Cuando hablan de principios dicen 'no lo hicimos en el primer retiro porque estaba la escoba, pero ahora si vamos a defenderlo'. Ministro, si no es capaz de defender los principios siempre, no los defienda entonces". Esto tras la defensa del ministro a la acción de la Moneda de enviar el proyecto al Tribunal Constitucional.

Luego se refirió a la Ministra del Trabajo "es la misma ministra que aseguró que con el primer retiro del 10% la gente se fue a comprar plasmas". luego añadió " ‘regalos del Estado’ ¿De qué regalos del Estado estamos hablando?! ¿Qué estamos hablando? ¡Paremos la tontera!” Regalos del estado es cuando a Ponce Lerou se le baja la plata, a Penta se le manda a clases de ética, a las farmacias después de 10 años de la colusión se le castiga con 22 mil pesos" indicó indignada la conductora, quien fue aplaudida en redes sociales.