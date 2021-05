"Todavía no me sale mi tercera pechuga": El particular llamado de Julia Vial para motivar la vacunación

Julia Vial tuvo un particular llamado para motivar la vacunación ante quienes aún sienten dudas frente a las inoculaciones que se están distribuyendo en el país. Fue así que sostuvo que "todavía no me sale mi tercera pechuga", reaccionando con humor ante las especulaciones conspiranoicas sobre los efectos secundarios.

En conversación con Carolina de Moras en su programa de Instagram Velvet al Desayuno, Julia contó que "yo ya estoy vacunada con mis dos dosis, voy por la de la influenza. Ya estoy lista, me vacuné en marzo. Yo me vacuné por efecto capullo, lo que pasa es que las personas que tienen hijos menores de 16 con ciertas condiciones, vacunaban a los papás para tratar de protegerlos. Por eso me vacuné yo y mi marido, para proteger a la Juli (su hija)".

Avanzando en la conversación, ambos rostros televisivos discutieron sobre la efectividad del pase de movilidad como fórmula para motivar a la gente a que se vacune, resaltando que a muchas personas los jefes no los dejan ir a vacunarse durante la semana.

Entonces, Carola de Moras confesó que "me parece insólito que los fines de semana uno no pueda ir a vacunarse. Pero ojalá se solucioné rápido. Yo todavía no me vacuno".

Al mismo tiempo, la ex animadora del Festival de Viña del Mar admitió que "quise esperar un poco el desarrollo de la vacuna, cómo iba funcionando, que tan efectiva era, entonces he estado ahí como tanteando. Pero a partir de esto como que me siento un poquito más obligada. Porque siento que esto es el puntapié inicial para dar ciertas libertades, sin obligar a los que no se quieren vacunar o estaban esperando como yo".

Entonces, la conductora de Hola Chile, de La Red, lanzó: "¿Pero sabes qué? Yo creo que hoy día tenemos que actuar como comunidad más que nunca. Entender que si yo me cuido, te cuido a ti y cuido a todos los que nos están viendo, a los cercanos, a mi familia".

"Yo me vacuné, no me pasó nada, todavía no me sale mi tercera pechuga. De hecho, no me han salido ni las dos primeras, así que... -comentó Vial entre risas-. Pero de verdad, cuando tienes un caso cercano de alguien con coronavirus, tú entiendes que si bien te puede dar, no vas a terminar en la UTI".

"Entonces, si te puedes evitar llegar a eso, hazlo. De las consecuencias del covid no habla mucha gente. Mi mamá tuvo covid y nadie te dice lo lenta que es la recuperación, lo difícil que es, las secuelas que te deja, las secuelas que te deja una intubación", advirtió Julia.

Y antes de cerrar su intervención, dijo que "yo entiendo a la gente que puede decir ‘ah, la vacuna experimental’. Esa vacuna experimental es lo único que tenemos hoy día para aferrarnos a la vida y que no te intuben. Estar conectado a un ECMO no es chiste".