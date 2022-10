Canal 13 vuelve a renovar su horario prime con el debut del nuevo programa Juego Textual, que viene a ser una versión remozada, de acuerdo a los tiempos actuales, de Acoso textual.

La idea es que en cada capítulo se conversará, por medio de variadas dinámicas y secciones, con diferentes figuras del acontecer nacional, tanto hombres como mujeres.

Según el conductor de la nueva apuesta, Sergio Lagos, "este programa tiene elementos de los formatos que hicimos en 2004 y 2010, pero se reconstruye, hay un cambio de identidad en el concepto del juego, que le da otro espacio de imaginación".

"Aquí no vamos a 'acosar', sino que vamos a jugar. Ese matiz es bien relevante. Vamos a llevar una conversación a lugares interesantes, pero la clave es llegar a la pantalla del 13 para encontrarse con un espacio diverso, fresco, nuevo, con un set fantástico, panelistas extraordinarias y un invitado que esperamos que entre en esta invitación tan lúdica", sentenció.

Día y hora: ¿Cuándo estrena en televisión abierta Juego Textual?

El debut del nuevo espacio televisivo quedó fijado para el lunes 10 de octubre, después de Tele13 central a eso de las 22:30 horas, momento en el que comenzará a emitirse por las pantallas del 13.

Lagos también proyectó que "va a ser una conversación al límite porque cada entrevistado tiene espacios únicos o diferentes en los que vamos a querer profundizar o ahondar".

"No es que nuestra misión sea sólo rescatar la historia no conocida o la anécdota no contada, pues cada personaje va a tener un recorrido que iremos construyendo en su minuto".

"Así, ese límite lo iremos armando en la medida de cada entrevistado, que nos va a ir dando puertas para saber dónde llegar y lograr que sea una conversación fresca e interesante donde el público se sienta conectado y nos permita acompañarlos", cerró el animador.

Rostros: ¿Quiénes son las panelistas de Juego Textual?

- Katty Kowaleczko

- Tita Ureta

- Chiqui Aguayo

- María Jimena Pereyra

- Rayén Araya

- Yazmín Vásquez

- Pepi Velasco

- Begoña Basauri

Transmisión: ¿Quién transmite la teleserie Juego Textual?

Podrás ver el estreno de este estelar en Canal 13, en las siguientes señales según tu cableoperador:

Canal 13

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Arica: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Iquique: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Antofagasta: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Copiapó: 11 (SD) y 11.1 (HD)

La Serena/Coquimbo: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Gran Valparaíso: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Gran Concepción: 5 (SD) y 5.1 (HD)

Temuco: 4 (SD) y 4.1 (SD)

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo y en directo por streaming el programa Juego Textual?

Si prefieres ver en internet el debut del espacio conducido por Sergio Lagos, y buscas una transmisión en vivo y en directo de la producción tienes disponible la señal online de Canal 13.