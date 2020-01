"No lo mató el fútbol, lo mató un Carabinero": Guarello habla firmemente sobre la muerte del hincha de Colo Colo

El periodista Juan Cristóbal Guarello se lanzó con todo para referirse a la muerte de Jorge Mora, quien falleció el martes pasado tras ser atropellado por el cabo 1º de Carabineros, Carlos Martínez, con un camión de la institución.

La exposición del también comentarista de radio ADN fue lapidario en pleno noticiero central de Canal 13: "la sensibilidad de la gente que está vinculada al fútbol, de los hinchas, está muy afectada por esta tragedia que ocurrió el día martes".

"Pero evidentemente a él, a este muchacho a Jorge Mora, no lo mató el fútbol, lo mató un carabinero, lamentablemente, la tragedia de Chile que no sale de ahí, no salimos de ahí, que terrible", recalcó.

Guarello lo hace otra vez...



Durante el bloque deportivo, Juan Cristóbal Guarello no desaprovechó la oportunidad y se refirió a lo ocurrido el martes con la muerte del hincha de Colo Colo:



