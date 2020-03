"Creían que venía con síntomas de coronavirus": Integrante de Zion & Lennox explica su hospitalización

"Al principio creían que venía con síntomas de coronavirus. Me aislaron", fue una de las declaraciones de Félix Gerardo Ortiz, integrante de Zion & Lennox que fue hospitalizado de urgencia, después de sufrir una descompensación, tras un vuelo de Nueva York a Ciudad de México.

El músico no quiso que el grupo emitiera un comunicado de prensa explicando lo que había pasado, sino que se tomó el tiempo de hacer una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram oficial para mostrarse en buen estado y entregar detalles sobre lo acontecido.

"Me hicieron un montón de preguntas. No les miento, también estaba un poquitito asustado, porque pensaba que sí, que podía haber sido, porque hemos estado viajando mucho, pero simplemente me dio un desgaste físico", complementó.

