Feliz y acompañada está la actriz Ignacia Baeza, quien acaba de revelar que actualmente mantiene una relación de pareja con la escritora Florencia Eluchans.

La figura de Mega aceptó hablar del vínculo que la une a la exponente literaria hace tres años, en un diálogo que sostuvo con la Revista Ya.

"Ya no creo en los complementos de pareja. Mientras más afinidades se tengan, tanto mejor, y hoy tengo mucha afinidad con ella. Para mí, también es muy importante admirar a la pareja. La admiro mucho como novelista", aseguró categórica Baeza.

Luego insistió en que "yo la admiro, ella me admira y, más encima, podemos trabajar juntas. Ella cuenta historias y yo las puedo representar. Eso lo veo como un regalo".

"Ella tiene sus hijos, ambas tenemos nuestras casas. Creo que las relaciones pueden funcionar muy bien así, con aire entremedio", subrayó.

Y ya que estaba en confianza, Baeza aprovechó de sincerarse sobre la posibilidad de contraer matrimonio con Eluchans, planteando que "hoy día, no; mañana, puede ser".

"Creo que es muy humano tratar de buscar quién soy o de encajarme en algún lugar, pero he ido entendiendo que uno no pertenece a un lugar. Yo hoy amo a una mujer. Punto. Me parece que no resiste más análisis, o yo, por lo menos, no necesito encajarme en nada. No lo estoy buscando. Estoy buscando ser feliz".

"En mi trabajo, estoy constantemente representando papeles, la vida de otros. Pero yo, en mi vida, no quiero fingir, como sí tengo que hacerlo en la actuación. No quiero fingir ser otra persona. Para eso tengo mi trabajo, que es precioso. En mi vida, quiero ser quien soy", remató.

Ignacia Baeza | ¿Quién es la pareja de la actriz?

Nacida en Santiago, en 1981, Florencia Eluchans con 41 años es Licenciada en Turismo de la Universidad SEK de Santiago y tiene un diplomado en marketing de la Universidad de Chicago.

Se le conoce en el mundo profesional por haber trabajado en el área comercial de Cocha Joven por años.

Desde el 2010 ha sido parte de los talleres de Ana María Güiraldes y Pablo Azócar. Esa vida que imaginamos (2017), novela debut, fue ganadora del Fondo de creación literaria 2016, otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Su obra más reciente es Más allá de nuestros días (2020), la que también editó bajo el alero de editorial Planeta.