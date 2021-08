El reconocido actor nacional, quien actualmente protagoniza Pobre Novio, Diego Muñoz, se contactó con el programa que transmiten a través de redes sociales las actrices Elisa Zulueta, Paloma Moreno e Ignacia Baeza, en donde se refirió al fuerte accidente que sufrió el año 2019 en tu moto.

El intérprete señaló que tras el grave accidente y las lesiones que sufrió decidió abandonar el uso del vehículo. “No pesco nunca más una moto. Nunca más me subí y no me pienso subir nunca más”.

Explicó además que disfrutó mucho el uso de la moto, pero que tenía tomada su decisión. “Lo pasé la raja, fue harto tiempo”.

Asimismo, señaló que “Esta es la pyme, y hay que cuidarla. Chao. Ya entendí”,

Muñoz señaló que cuando está en algún tráfico, decide poner música clásica. “ le subo el volumen. Pero no tengo idea. Me importa una hueá. No estoy ni ahí con una moto. Ni ahí. Es demasiado peligroso”, concluyó.

El accidente ocurrió cuando el intérprete manejaba su moto y un auto le bloqueó el paso al doblar por una calle, tras esto, el actor intentó esquivar al vehículo, sin embargo perdió el control y terminó volcando, estrellándose contra un árbol.

Tras el accidente, el actor sufrió un trauma torácico y una fractura en la columna.