Un nuevo especial de humor se llevó a cabo en Podemos Hablar, en donde distintos exponentes de la comedia estuvieron presentes en el espacio de conversación de Chilevisión en donde hablaron sobre distintas anécdotas laborales y personales.

Entre los invitados se encontraban Iván Arenas, Álvaro Salas, Roger Jara (huaso Filomeno), Rodrigo Villegas y Claudio Moreno,

En el espacio "Punto de Encuentro" el animador del espacio Julián Elfenbein, le preguntó a los presentes que se pusieran de pie "quiénes alguna vez han metido la pata", en ese contexto el ‘Huaso Filomeno’ se refirió a su polémica presentación en el Festival de Olmué el año 2020 y realizó un análisis de lo ocurrido en el escenario.

"En Olmué conté dos chistes que no debí haber contado y me arrepiento hasta el día de hoy de haberlo hecho. Pero me tiraron a los leones, porque fue justo después del estallido social".

"A lo mejor no fueron los chistes, sino que las palabras que ocupé entremedio. Entonces, quedó como encasillado en algo", expresó.

Sin embargo, reconoció que las críticas lo hicieron cambiar sus rutinas. "Ya aprendí la lección y ahora hago humor más transversal, sin reírse de nada, ni nadie, solo de uno".