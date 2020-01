Olmué 2020: El chiste sexista sobre las protestas que desata críticas contra el Huaso Filomeno

El Huaso Filomeno fue el primer humorista en enfrentarse al público del Festival del Huaso de Olmué 2020 y, si bien su rutina tuvo una positiva recepción en El Patagual, hubo un chiste que fue calificado como "sexista" por los televidentes, quienes no tardaron en publicar sus críticas contra el artista.

Durante un pasaje de su puesta en escena, el comediante contó que "cuando era jornal, yo trabajé de jornal en la capital, juntabamos mis platitas pal pago y nos íbamos pa arriba pa los topless. ¡Pa ver tetitas!".

"Y hoy día, como está de moda, queri ver teta, vai a una protesta y andan todas las cabras mostrando las tetas, puh. Te ahorrai plata, por último, ¿sí o no?", remató Filomeno.

Aquí se puede revisar el momento:

La reacción de los tuiteros no se hizo esperar y hubo quienes incluso condenaron la propuesta completa de Filomeno:

“Filomeno”. Harto garabato, refiriéndose a las [email protected] , vieja de [email protected] , gordas, etc. Feliz xq mostramos las tetas en las marchas y no tiene que pagar para verlas. Antes callábamos, ahora no: Basta de “humor” machista! Chao #FestivalDelHuasoDeOlmue

Toro hueco? Mujeres que no reclamen? Tetas en las marchas? Mujeres gordas? No a la nueva constitución? Hmmm no sé Filomeno, no sé ��#Olmue2020 #OlmueTVN