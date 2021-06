His Dark Materials | Primera imagen marca el inicio de la producción de la tercera temporada

His Dark Materials marcó el inicio de la producción de su tercera temporada, presentando la primera imagen de Dafne Keen y Amir Wilson en el set de la co producción de HBO y la BBC.

La nueva tanda de episodios adaptará la última novela de la trilogía de Philip Pullman, The Amber Spyglass, la que seguirá a Will (Wilson), el portador del cuchillo sutil, y a Lyra (Keen), la niña profetizada, viajar por múltiples mundos para encontrarse y protegerse mutuamente.

El nuevo reparto de la tercera temporada incluye a Adewale Akinnuoye-Agbaje como el Comandante Ogunwe y a Jamie Ward como el Padre Gómez. Kobna Holdbrook-Smith, Simon Harrison y Chipo Chung son los ángeles rebeldes Balthamos, Baruch y Xaphania; mientras que Ama será interpretada por Amber Fitzgerald-Woolfe.

También regresan al reparto Will Keen como el Padre Presidente MacPhail, Jade Anouka como Ruta Skadi y Ruta Gedmintas como Serafina Pekkala.

Amit Gupta dirigirá los dos primeros episodios, a los que seguirán Charles Martin y Weronika Tofilska.

Dafne Keen y Amir Wilson en el set de His Dark Materials.

¿Qué pasó al final de la segunda temporada de His Dark Materials?



En la conclusión de la segunda temporada, Lord Asriel llamaba a los ángeles para que le ayudaran a librar una guerra contra el Reino de los Cielos, mientras la señora Coulter secuestraba a su hija Lyra para llevarla a un lugar "seguro" en su propio mundo.

La tercera temporada partirá con Lyra inconsciente, después de que su madre le diera una corriente de aire para dormir, mientras Will, que todavía lleva el cuchillo sutil, continúa su búsqueda para encontrarla.

Will es localizado por dos ángeles -Balthamos y Baruch- que desean llevarlo para que se una a la campaña de Lord Asriel contra La Autoridad con el comandante Ogunwe. Pero Will no es el único que persigue a Lyra, ya que el Padre Presidente MacPhail continúa su misión de destruir a la niña de la profecía, empleando la ayuda de su seguidor más comprometido, el Padre Gómez.

En tanto, la física de Oxford Mary Malone llega a otro mundo paralelo: el de los Mulefa, una extraña especie animal. Le hablan de un fenómeno cataclísmico en su mundo.

Con múltiples mundos nuevos, incluyendo la Tierra de los Muertos, personajes que regresan y que presentan nuevas y extrañas criaturas, los Mulefa y los Gallivespians, la tercera temporada llevará la obra maestra de Philip Pullman a una conclusión dramática.