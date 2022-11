Son más de 1000 personas quienes trabajan en el montaje del espectacúlo sonoroRockOut 2022 cuyo escenario ya se encuentra en un 80%. Además la composición comienza a tomar forma en los espacios donde el público podrá encontrar distintos servicios, y disfrutar las 10 horas de música en vivo. Pero la pregunta del millón es ¿Aún hay entradas?

¿Quedan entradas disponibles para ingresar a RockOut 2022?

Sí, aún quedan entradas disponibles vía sistema Puntoticket, con precios que parten desde $40.000 hasta los $135.000 (valores no incluyen cargo por servicio) y con 20 % de descuento clientes BCI o pagando con Match.

¿Cuándo y dónde es Rock Out 2022?

El evento sonoro en se realizará este jueves 10 de noviembre en el Estadio Santa Laura, ubicado en la comunda de Independencia.

¿Qué bandas tocan en Rock Out 2022?

Quienes comienzan la jornada músical los chilenos We Are The Grand, a las 14 horas, para presentar éxitos como “El mundo se termina”. Le sigue la banda argentinal llamada Las Ligas Menores, quienes se presentan a las 15:00 horas, para armonizar con su música cantando exitosos temas como “A 1200 KM”, y “Peces en el Mar”.

El esperado festival continúa su programación de artistas a las 16:00 horas con los chilenos Fother Muckers, que tras 11 años regresan a los escenarios, siguiendo a las 17:00 horas con Miranda!, la banda argentina que se presentó ante el público chileno por última vez en el mismo estadio para Ritual Fest, por su conmemoración de más de 20 años en la industria de la música.

Finalmente a las 19:00 es el momento del trío bielorruso Molchat Doma, quienes regresan tras una exitosa actuación el pasado mes de abril, convertiendóse en sensación tras “Sudno”, el hit que en Spotify reunió 140 millones de reproducciones, los cuales fueron gatillados por su presencia en un viral de TikTok.