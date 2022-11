Rock Out, el famoso evento artístico mundial, está a pocas horas de comenzar una nueva edición en Chile, en donde se presentarán reconocidos artistas internacionales y nacionales en el Estadio Santa Laura de la Universidad SEK.

¿Qué artistas se presentan?

Quienes encabezan el festival es la banda estadounidense The Killers, quienes regresan a territorio nacional tras su exitosa presentación en Lollapalooza 2018.

Entre los éxitos más populares de la agrupación formada el año 2001 y liderada por Brandon Flowers, se encuentran Somebody Told me, Read my Mind, Mr. Brightside, Shot at the Night, When you Were Young, Human y All These Things That i've Done.

LP, artista cuyo nombre es Laura Pergolizzi, también se presentará en el evento. Su tema del 2015, Lost on You, se convirtió en un éxito mundial encabezando los primeros lugares en los rankings musicales de más de 13 países y obteniendo una certificación cuádruple Platino por la Federación de la Industria Musical Italiana (Federazione Industria Musicale Italiana) por ventas superiores a 200.000 unidades.

Miranda!, la banda argentina liderada por Ale Sergi, también será parte del evento, en donde conocidos temas como El Profe, Yo Te Diré, Traición, Perfecta y Don, podrían sonar sobre el escenario del Estadio.

Entre las bandas nacionales que se presentarán en Rock Out 2022 se encuentran las bandas chilenas Fother Muckers y We are the Grand, además del conjunto argentino Las Ligas Menores, quienes presentarán lo mejor de su repertorio a los miles de asistentes.

La banda bielorrusa Molchat Doma también era parte del line up, sin embargo, informaron a pocas horas de realizar el evento que no participarán debido a problemas para ingresar al país. En su cuenta de Instagram, el bajista de la banda, Pavel Kozlov escribió: "Debido a problemas con las visas, no podremos tocar en RockOut Fest mañana. Estamos tan decepcionados como ustedes, y esperamos volver pronto a tocar para nuestros fanáticos en Chile".

¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

El evento inicia este jueves 10 de noviembre a las 13.00 horas y las entradas pueden adquirirse a través del Sistema PuntoTicket.