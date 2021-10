Malas noticias para los fans de Greys Anatomy y Station 19 ya que según muestra la promoción del nuevo capítulo un personaje morirá , pero ¿quién será?

El nuevo capítulo se estrenará el jueves 11 de noviembre dio pistas de cuál será el personaje que tenga un trágico final.

Primero esta Ben, el ex cirujano de Seattle Grace que ahora es bombero se comunicó con su esposa Miranda Bailey justo cuando una explosión azota a la ciudad y tras eso no vuelven a hablar. Luego está Sullivan, luego de que su ex esposa fuera comunicada de una segunda explosión por Travis o Farouk, el sobrino de Owen Hunt, ya que se su madre, Meghan, se ve llorando en escena.

¿Qué serie perdera a un personaje? ¿Station 19 o Grey's?

La sinopsis de Station 19 dice que la explosión "cambia la vida de nuestros bomberos para siempre", mientras que la de Grey's solo dice que hay un "trauma entrante golpeando cerca de casa".

También existe la posibilidad de que el tráiler allá sido para despistar y el personaje que termine muriendo no sea ninguno de los tres. Para tristeza de los fans esto no se sabrá hasta dentro de 2 semanas cuando se estrene el esperado crossover.