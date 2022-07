Godzilla II: el Rey de los Monstruos, la película de 2019 sobre el impactante criatura dirigida por Michael Dougherty, debutará dentro de los próximos días en una reconocida plataforma de streaming.

La producción sigue los heroicos esfuerzos de los criptozoólogos de la agencia Monarch mientras tratan de luchar contra un grupo de enormes monstruos, incluyendo el poderoso Godzilla que se enfrenta a Mothra, Rodan y a su máxima némesis, el King Ghidorah de tres cabezas.

Cuando vuelvan a surgir estas antiguas supercriaturas, que solo eran consideradas mitos, lucharán por la supremacía de poder, poniendo en riesgo la existencia de los humanos en el planeta.

Esta cinta representa el tercer proyecto del MonsterVerse de Warner Bros. y Legendary, después de Godzilla, Kong: Skull Island y antes de Godzilla: King of the Monsters y Godzilla vs. Kong.

Si bien la última se estrenó en 2021, actualmente los estudios están trabajando en Godzilla vs Kong 2, que se espera debute en algún momento de 2024.

¿En qué fecha se estrena Godzilla II: el Rey de los Monstruos y dónde verla?

Godzilla II: el Rey de los Monstruos se estrenará el próximo 27 de julio en el servicio de streaming HBO Max.

Revisa el adelanto a continuación.