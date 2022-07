Godzilla vs Kong 2 | ¿Cuándo se estrena la secuela del MonsterVerse?

Godzilla vs Kong está cada vez más cerca de regresar a la pantalla grande de la mano de su secuela, cuyo nombre todavía no se da a conocer. Recientemente, Warner Bros. y Legendary anunciaron que ya tiene fecha de estreno oficial.

La ficción dirigida por Adam Wingard y escrita por Terry Rossio, cuenta la historia de Kong y sus protectores, quienes emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar. Con ellos está Jia, una joven huérfana con la que el gigante tiene un vínculo único y poderoso.

En el camino se cruzan con un Godzilla enfurecido que va causando destrucción a su paso por el mundo. El choque entre los dos titanes es solo el comienzo del misterio que se esconde en las profundidades del núcleo de la Tierra.

Si bien, esta nueva película será la continuación de la cinta de 2021, su llegada corresponderá a la quinta producción del MonsterVerse de Warner Bros. y Legendary luego de "Godzilla" de 2014, "Kong: Skull Island" de 2017, "Godzilla: King of the Monsters" de 2019 y "Godzilla vs. Kong" de 2021.

¿Cuándo se estrena en cines Godzilla vs Kong 2?

Por el momento, no se conocen mayores detalles de la trama más que Adam Wingard volverá a dirigir la cinta y que el actor Dan Stevens está confirmado dentro del elenco.

Eso no es todo porque de acuerdo a Variety, Godzilla vs Kong 2 debutará en los cines el próximo 15 de marzo de 2024.