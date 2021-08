Gerard Butler sigue los pasos de Scarlett Johansson y demanda a la producción de Ataque a la Casa Blanca por ganancias no pagadas

Hace algunos días se dio a conocer la noticia que Scarlett Johansson demandó a la compañía Disney por no respetar el acuerdo de su contrato sobre las ganancias y la distribución de la película Black Widow/ Viuda Negra.

Ahora, el actor Gerard Butler decidió demandar a los productores de la exitosa película de 2013 Olympus has Fallen / La Caída de la casa Blanca, señalando que le deben 10 millones de dólares por ganancias no pagadas.

El actor de 300 presentó la demanda el día viernes en el Tribunal Superior de Los Ángeles y nombra a las productoras Nu Image, Millennium Media y Padre Nuestro Productions como acusadas, alegando que "han ganado decenas de millones de dólares de Olympus, pero se niegan a pagarle a Butler un centavo de los ingresos brutos. y las ganancias que se le prometieron en el acuerdo de las partes".

Butler protagonizó y produjo Olympus Has Fallen, que recaudó más de 170 millones de dólares en taquilla.

La demanda de Butler afirma que los productores de Olympus "nunca tuvieron la intención de pagarle a Butler su parte de los ingresos brutos y las ganancias" y, en cambio, "tergiversaron groseramente las finanzas de la película" a la estrella para que él "creyera que no se debían tales pagos. " La demanda alega fraude e incumplimiento de contrato, pide más de $ 10 millones en daños y busca un juicio con jurado.

La cinta Olympus Has Fallen cuenta la historia de un agente del Servicio Secreto caído en desgracia (Butler) que debe rescatar al presidente de la Casa Blanca. La película generó dos secuelas hasta la fecha (London Has Fallen de 2016 y Angel Has Fallen de 2019).