Gala Caldirola se las trae. Andaba calladita coqueteando con su nueva conquista, pero le duró poco el secreto, porque se acaba de revelar el nuevo romance futbolero de la ex chica reality y previa pareja Mauricio Isla. Un jugador de Curicó Unido fue el que entró a la cancha...

La información la entregó la periodista Cecilia Gutiérrez en medio de un live de Instagram que hizo la noche de este martes, donde en primer lugar iba a informar sobre la detención de Iván Arenas por conducción en estado de ebriedad.

Pero la conversación cambió rápidamente de foco, cuando sus mismos seguidores le preguntaron por el incipiente romance de Gala.

¿Quién es la pareja actual de Gala Caldirola?

"Ese dato me llegó hoy día, sobre este romance. Le pregunté a la Gala directamente, primera fuente. No me lo negó", indicó Gutiérrez.

El hombre en cuestión sería nada menos que Juan Pablo Gómez, el lateral derecho que Curicó Unido fichó a mediados de enero pasado. El futbolista tiene 31 años, mide 1,82 m y nació en Buenos Aires, Argentina.

Gutiérrez también indicó que "me dijo que no había contado nada, porque no tiene nada nuevo que contar respecto a eso".

Tras la revelación, la gente comenzó a elogiar a la nueva conquista de Caldirola, incluso bromearon sobre que le iban a subir los seguidores en la red social.

Mientras la transmisión en vivo seguía, la misma Gala apareció entre los comentaristas y, si bien no quiso sumarse a la conversación con Cecilia, sí agradeció el apoyo.

"Estoy leyendo, gracias por la buena vibra que muchos entregan. Amor y alegría para todos", comentó Gala.