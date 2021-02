Fran García-Huidobro recibe feroz llamada de atención por descuido: "No me sigan retando, si ya entendí"

La ex animadora de Primer plano recibió un llamado de atención por parte de sus seguidores luego que compartiera demasiada información acerca de su paradero.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, la ex rostro de Canal 13 mostró que regreso a Santiago tras disfrutar de unas vacaciones fuera de la capital.

En las stories que estaba compartiendo, la animadora comenzó a quejarse de que su vecino estaba produciendo ruidos molestos con los arreglos que le estaba haciendo a su casa, luego entregó más detalles acerca de su ubicación, la seguridad que tenía su hogar e incluso señaló que se encontraba sola en el lugar.

Tras esto los seguidores de Fran comenzaron a llenarla de comentarios diciéndole que baje las historias ya que se estaba exponiendo innecesariamente al revelar tanta información.

Luego de bajar los videos, la conductora de Cómplices subió otro pidiendo que paren de regañarla. “Ya, oh, pero no me sigan retando, si ya entendí“.

Y añadió que “Ya, si con los años yo me he puesto menos porfiada y les hice caso, ya borré todas las historias, así que solo ustedes lo saben, no le cuenten a nadie, porfa”.

También agradeció el interés de sus seguidores en su seguridad. "Muchas muchas gracias por la preocupación pero, por favor, no me sigan puteando, ¿ya? Me quiero poner a llorar de la cantidad de puteadas que he recibido, ya baje todas las historias, así que no pasa nada”.