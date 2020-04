Fran García-Huidobro y relación con Julio César Rodríguez: "¿Por qué no paran el hue*** con que voy a volver?"

Los rostros televisivos se las arreglan para seguir acompañando a sus fans durante los días de cuarentena. Y son las transmisiones en Instagram las que han tomado más fuerza en las últimas semanas, con varios realizando entrevistas por dicho medio.

Fran García-Huidobro aprovechó estos días para conversar con su amiga Ingrid Cruz en la red social. Durante esa charla, muchos de los seguidores empezaron a interactuar con ellas, saliendo el tema de Julio César Rodríguez, quien fue pareja de la animadora hace 15 años y con quien tienen una gran amistad.

Pero el tono de preguntas iba dirigido a una posible nueva aventura entre ambos, algo que molestó a la mujer fuerte de la farándula. “Me preguntan por Julio César (...) si es que voy a volver con él”, alcanzó a explicar. “No, no necesitan volver, porque ellos son familia”, lanzó la actriz antes de que viniera la parada de carros de su amiga.

Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro han compartido sin problemas tras su quiebre

“¿Por qué no paran el hue*** con que voy a volver? En serio, nos separamos hace 15 años… Quince años" explicó molesta Fran. “Somos amigos, somos familia, yo creo que habló por teléfono con él todos los días prácticamente. Así que basta. ¡Basta!”, agregó.

Fran García-Huidobro y Julio César Rodríguez tuvieron una relación hace años atrás, de donde incluso salió un hijo. Además, ambos dieron vida a las temporadas más exitosas de Primer Plano, donde destacaron su amistad tras el quiebre.