Fernando Solabarrieta confiesa que su apellido ha perjudicado a su hijo Nicolás: "Hay muchos prejuicios"

El periodista y comunicador de televisión, Fernando Solabarrieta, estuvo presente en el programa "De Tú a Tú", en donde habló sobre distintos aspectos de su carrera, como su salida de TVN, así como también repasó distintos momentos de su vida personal y familiar, como su matrimonio de más de de una década con Ivette Vergara y la relación con sus hijas Iñaki, Nicolás y Maite.

El oriundo de Puerto Natales se refirió a la carrera de su hijo Nicolás, el mayor de sus retoños quien es futbolista y se fue muy joven a vivir a otro país.

“Ver partir a tus hijos, a los 18 años, es duro”, señaló sobre la partida de su hijo Nicolás quien se fue a estudiar a Estados Unidos.

“Recuerdo haber llevado a Nico al aeropuerto, me despido un poco a como soy yo. Lo abrazo y le digo ‘hijo, te deseo que no vuelvas, porque si no vuelves es que tuviste éxito. Solo vuelve a contar tus logros, tus triunfos y tu felicidad’. Mira la estupidez que hice. Quise destinarlo a una vida que a lo mejor él no quería vivir”, reveló el comunicador.

Su hijo es ingeniero comercial, sin embargo su gran pasión en el futbol y se desempeña como futbolista profesional.

Nicolás Solabarrieta / Canal 13

"La gente piensa que le debe haber costado muy poco, pero mi apellido lo ha cagado" y explicó el periodista deportivo, quien además agregó que se debe a las presiones que conlleva ser hijo de una personalidad conocida. "Hay muchas aprensiones y muchos prejuicios. Él ha hecho todo y se le abren pocas puertas”, reveló.

El comunicador recuerda que lloró cuando regreso a su hogar luego de la partida de su hijo y vio algunas cosas que él había dejado. Luego su hija también se fue a vivir a otro lugar. "Fue un golpe durísimo. Es como dejar que ellos vivan su vida y que el costo de que ellos cumplan sus logros es la tristeza que nos genera. No poder abrazarlos dia a día, el no poder estar cuando sufran pena, el no poder estar el día que a mi hija le rompan el corazón, por una relación sentimental", reflexionó Fernando.