Fernando Solabarrieta reflexiona sobre su salida de TVN: "Cometí una inmensa irresponsabilidad"

El periodista y comunicador de televisión, Fernando Solabarrieta, estuvo presente en el programa "De Tú a Tú", en donde habló sobre distintos aspectos de su carrera y de su vida.

El oriundo de Puerto Natales se refirió también a un complejo momento profesional, su salida de TVN. El periodista salió del canal estatal el 2015, retornando el 2018 hasta el 2020 donde nuevamente dejó la estación.

“Lo de TVN es una historia más profunda. Yo fui de los que me divertí mucho”, señaló también que su esposa, la también comunicadora Ivette Vergara trataba de alejarlo de las malas juntas.

“Llegó un momento en que ya casado, con hijos, logré cambiarlo, pero no totalmente. Había siempre un momento en el año, en mi vida, donde yo pasaba el límite, me excedía. Pensé que no tenía un problema porque era súper esporádico, pero lo tenía”, reveló Solabarrieta.

Sobre su salida del canal publico, señaló que “cuando sucedió lo de TVN, que fue eso, una irresponsabilidad, un exceder el límite. Además, querer responder cuando no debía, cuando debía haberme excusado”.

En su ultimo días antes de las vacaciones, no recordó que debía salir en vivo para el noticiero central, por lo que celebró.

“No debí haber ido. Salió todo mal. Cometí una inmensa irresponsabilidad. Me disculpé con un canal que adoro. Y en ese momento entendí que tenía un problema y que me tenía que hacer cargo de ese problema. Hacerme responsable de esa situación. A partir de ahí inicié un proceso de autoconocimiento, de reflexión”.

Su salida de TVN lo hizo entender la gravedad de lo que había ocurrido, por lo que habló con su familia sobre la situación.

“Soy la misma persona, uno no cambia totalmente, pero te das cuenta que hay cosas en tu vida que ya no son graciosas, que ya no son un carrete, son una irresponsabilidad, un exceso”, explico.

Luego agregó: "Lo que yo puedo entregar con mucha honestidad es un testimonio de que hay que hacerse cargo de esas cosas, no tenerles miedo, y trabajarlas en un proceso, sentarse y sacar tu mierd* de adentro”, reveló.