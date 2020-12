FMS Chile, jornada 5: Ver EN VIVO y ONLINE la quinta fecha de la Freestyle Master Series Chile 2020

La FMS Chile regresa con más fuerza que nunca tras estar más de un mes en silencio. La fecha 5 comenzará a definir a los freestylers que lucharán por el título y los que deberán mirar de cerca el descenso. Mientras que se realizará la primera batalla de exhibición de la temporada tras la ausencia de dos exponentes.

Acertijo no podrá asistir por su viaje a República Dominicana para la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos. Mientras que El Menor se ausentará por temas personales y en una próxima fecha recuperará su enfrentamiento contra el MC de Concepción.

Las batallas de la jornada son: Nitro vs. Pepe Grillo, Teorema vs. Tom Crowley, Jokker vs. Esezeta, Ricto vs. Joqerr y Metalingüística vs. JNO. El host del evento será Cayú y DJ Atenea estará a cargo poner los beats de los enfrentamientos.

Clásico callejero entre Nitro y Pepe Grillo

FECHA Y HORA DE LA FECHA 5 DE FMS CHILE:

La fecha 5 de FMS Chile celebrará el próximo sábado 5 de diciembre desde las 15:45 horas.

TRANSMISIÓN: ¿DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 5 DE FMS CHILE 2020?



La jornada 5 de FMS Chile la podrás ver en vivo y vía streaming online en el canal de YouTube oficial de Urban Roosters.