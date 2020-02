"Me hizo perder mucha sangre y también la conciencia": Ex chica reality Angela Duarte sufre accidente en Perú

"Chicos, perdón por la inactividad. Tuve un accidente medianamente grave, no puedo hablar mucho ahora, ya que esto para mí debe ser formalizado", alertó hace unos días la ex chica reality Ángela Duarte a través de su Instagram.

"Me puse una gasa arriba porque ver los puntos es horrible, cero posibilidad de tomar sol y espero que la cicatrización no sea tan lenta como me dijo el doctor (1 año), sino mucho menos", comentó también, pero sin decir mucho más.

Duarte se econtraba en Perú cuando ocurrió el incidente que levantó las alarmas entre sus seguidores, quienes se molestaron por los pocos detalles que reveló sobre lo que había ocurrido, además de su ausencia en la plataforma.

Pero en una nueva publicación en su perfil de Instagram, dio más especificaciones sobre lo acontencido en el país vecino, advirtiendo antes que "hoy que fue mi 1° control con médico cirujano, creo que mis ánimos bajaron más".

"Ya que muchos me preguntan y desean saber lo que me pasó, les cuento: Estaba en el gym de mi hotel haciendo rutina de abdominales (posición acostada) y de la nada cae una estructura muy pesada de arriba a mi frente, lo cual me hizo perder mucha sangre y también la conciencia, por eso no logro recordar qué fue lo que cayó específicamente (necesito las grabaciones del hotel en el gym para saber)", relató la ex participante de "Doble Tentación".

Luego vino la atención médica que la consiguieron: "me llevaron a realizar tomografía para descartar lesiones más graves en mi cráneo etc. Los días han pasado y he sentido fuertes dolores, perdí visibilidad de un ojo un día y me asusté, traté de calmarme y pensar que es parte de la lesión y el proceso de inflamación, pero emocionalmente me siento súper lábil".

Eso sí, aseguró que "tengo muchos proyectos en Chile que deseo concretar y no deseo por nada del mundo que esto me detenga, más bien me dé ese impulso tan necesario para lograr lo que siempre he soñado".

Lee la publicación completa de Duarte, a continuación: