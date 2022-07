La tercera semana de julio está próxima a comenzar y con ello por supuesto llegarán numerosos estrenos a las diferentes plataformas de streaming, algunos de ellos muy esperados por los usuarios.

Entre lo más destacado que se estrenará entre el 18 y el 24 de julio se encuentra el estreno de Spider-Man: No Way Home, película protagonizada por Tom Holland que tiene al Hombre Araña buscando la manera de arreglar su reputación luego de que su identidad fuera revelada. Para eso, le pedirá ayuda a Doctor Stange de Benedict Cumberbatch, pero algo en el hechizo sale mal abriendo múltiples posibilidades del Multiverso.

Esta semana también debutará The Gray Man, la producción basada en la novela The Grey Man de Mark Greaney, que sigue al agente de la CIA, Sierra Six siendo perseguido en todo el mundo por Lloyd Hansen, un ex compañero de la CIA.

A continuación te contamos todo lo que llega a Netflix, HBO Max, Prime Video, Star+ y Disney+.

¿Qué producciones se estrenan del 18 al 24 de julio en el streaming?

Netflix

- Las Viudas de los Jueves

Disponible el 20 de julio

- The Gray Man

Disponible el 22 de julio

HBO Max

- Spider-Man: No Way Home

Disponible el 22 de julio

- Tenet

Disponible el 24 de julio

Prime Video

- Georgetown

Disponible el 21 de julio

- Anything’s Possible

Disponible el 22 de julio

- Dog: Un Viaje Salvaje

Disponible el 22 de julio

- Ana

Disponible el 22 de julio

Star+

- Bob's Burgers: La película

Disponible el 20 de julio

- La Princesa

Disponible el 22 de julio

Disney+

- Todo igual, o no

Disponible el 20 de julio