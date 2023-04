HBO Max es la plataforma de streaming de HBO, aquí nos presentan distintas series y películas, siendo una de sus últimas series estrenadas una de las más queridas por los fanáticos y es que “The Last of Us” rompió récords de audiencia en la plataforma y ya se encuentra renovada para una segunda temporada.

Mismo es el caso con la serie spin off de “Game of Thrones” “The House of the Dragon”, que también tiene una segunda temporada confirmada.

Estrenos de HBO Max de la semana

HBO Max continúa agregando nuevas producciones a su catálogo tanto mensualmente como semanalmente y para la semana del 10 al 16 de abril nos trae nuevos episodios y la adición de nuevas películas que se podrán ver en el sitio.

Uno de los más destacados es el cuarto capítulo de Sucession que se estrena el domingo 16 de abril, hay que recordar que la serie que se encuentra emitiendo los capítulos de su cuarta y última temporada.

El 12 de abril llegan finalmente a la plataforma las primeras tres entregas de Scream, para el 14 del mismo mes se estrena ¡NOP!, película de Jordan Peele, mismo día que también se estrena “La Vueltas del Amor”, “Las Momias y el anillo perdido” y “#BringBackAlice”.

Nuevas temporadas de Barry y Ola de 100 pies llegan el domingo 16 de abril a la plataforma de streaming.

Asimismo está semana también llegan películas como “Ace Ventura: Un detective diferente”, “Cómo entrenar a tu dragón”, “Karate Kid 2”, “Kung Fu Panda 1 y 2” “La Boda de mi mejor amigo” y más.

Puedes conocer la lista completa de estrenos para esta semana en HBO Max a continuación: