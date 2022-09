El Señor de los Cielos regresará próximamente con su esperada octava temporada la cual trae grandes sorpresas para los seguidores de la ficción de Telemundo.

Dado que la séptima entrega terminó dejando el futuro de todos los protagonistas inconclusos, muchos se preguntan quiénes estarán presentes en los nuevos capítulos.

En conversación con Red Carpet de Redgol hace algunas semanas, Carmen Aub, quien interpreta a Rutila Casillas, la hija del poderoso narcotraficante, se refirió a la posibilidad de estar de regreso en los nuevos capítulos.

Recordemos que el destino de Rutila como de gran parte del Clan Casillas quedó sin conocerse luego de que el Cabo junto a Ojeda envenenan a gran parte de la familia. Mientras intentan contrarrestar los efectos, se dan cuenta que Corina solamente tiene 7 dosis para salvar a la familia, lo que quiere decir que uno de ellos no llegará a la nueva temporada.

¿Estará Rutila en la octava temporada de El Señor de los Cielos?

Sobre la posibilidad de regresar a la producción, la actriz señaló que le gustaría participar de la nueva entrega, "Hace tres años nosotros terminamos de grabar (la séptima temporada), de lo que le pasó a Rafa (Amaya), que él se ha abierto en cuanto a su situación, y luego también tuvimos la pandemia”.

Luego agregó: “Yo no veía venir una octava temporada y cuando empezaron los rumores yo dije 'estaría bonito poner tener un closure, no solo yo con el personaje si no también con el público”.

Asimismo la actriz manifestó su deseo de regresar. “Yo espero estar en esta temporada, me daría muchísima ilusión estar otra vez con mis compañeros, ya veremos si llega el antídoto para Rutina Casillas”.

Afortunadamente para los fans la querida Rutila si estará de regreso en los nuevos capítulos de la ficción, así lo confirmó la producción a través de sus redes sociales.