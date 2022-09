La segunda temporada de Con Carmen acaba de llegar a la pantalla con su segunda temporada nuevamente de la mano de la reconocida actriz Carmen Aub, conocida por su participación en series como “El Señor de los Cielos”, “El Chema” y “Mujer de Nadie”.

El talkshow es emitido por E! Entertainment y cuenta con distintos invitados que reflexionan sobre distintos temas del interés del público.

En conversación con Red Carpet de Redgol, la actriz mexicana entregó detalles del a segunda temporada que se encuentra en curso y que presenta un cambio importante respecto a su primera entrega, ya que en está ocasión habrán invitados presenciales.

Sobre esto, Aub señaló: "Yo creo que eso añade muchísima vida y hace que los invitados se sientan más en confianza, como bien decimos, quitarnos este filtro para poder hablar de cada tema".

Asímismo entrega detalles de cómo ha sido para ella iniciar esta nueva etapa como conductora. "Me siento muy expuesta, me siento vulnerable, pero también es lo que quiero, quiero que aprendamos a ponernos vulnerables de estar bien con la incomodidad y si no lo hago yo, ¿cómo puedo promover que la gente lo haga?".

"Es una faceta muy nueva, pero justo lo que quiero es poder colocar mi granito de arena", expresó, para luego agregar "necesito yo misma hacer el trabajo interno que requiere exponerme, estar dispuesta a equivocarme, a decir comentarios que tal vez no estén atinados, pero aprender de ellos y esta plataforma lo permite entonces con carmen yo creo que me hace crecer a mi, peor también a todos los televidentes".

Otra sorpresa que presenta la nueva entrega, es que también tendrá su versión podcast para potenciar el empoderamiento y la diversidad mientras da voz a mujeres y líderes agentes de cambio. El podcast está disponible gratis en Spotify, YouTube, Deezer y Amazon Music.

¿Cuándo se estrena y dónde ver Con Carmen?

El programa conducido por la ganadora de tres ¨Premios Tu Mundo¨ como Actriz Favorita, Mejor actriz de reparto, y La Mala más Buena, se estrena los miércoles a las 8.00 pm sólo a través de E! Entertainment Latinoamérica.