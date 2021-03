"Estaba haciendo películas de mie***": Eddie Murphy confiesa por qué se alejó de la actuación

El actor Eddie Murphy tuvo una sincera conversación el podcast del comediante Marc Manon, momento en el que aprovechó de confesar la razón por la que decidió alejarse de la actuación, a pesar de que ahora acaba de tener un exitoso retorno gracias al reciente estreno de "Un Príncipe en Nueva York 2".

Murphy aseguró que "estaba haciendo películas de m***** Estaba como, ‘esta m***** no es divertida, me están dando Razzies’. Me dieron el premio al peor actor de todos los tiempos. Así que pensé: 'tal vez es hora de tomar un descanso'".

Murphy llegó a ser alzado como el peor actor de la década tras aceptar una serie de películas que no contaron ni con el apoyo del público ni con el de la crítica, cuando concluía la década del 2000. Claros ejemplos de esto fueron "La Mansión Encantada" (2003), "Norbit" (2007) y "Meet Dave" (2008).

"Solo me iba a tomar un descanso durante un año. Pero luego, de repente, pasaron seis y estaba sentado en el sillón. Y yo podría sentarme en el sillón y no salir de él, pero no quiero que el último montón de m***** que me vean hacer sea solo m*****", explicó sobre su revival.

Y añadió: "El plan era ir a hacer Dolemite (Es mi nombre), Saturday Night Live, Un príncipe en Nueva York 2 y luego hacer stand up y ver cómo me siento después. Por lo menos de esa manera van a saber si todavía sigo siendo divertido".

Y el panorama realmente se recompuso para Murphy tras "My Name is Dolemite", película por la que recibió múltiples halagos y que pavimentó el camino de su retorno a Zamunda. Ahora, el actor no sólo piensa en el stand up comedy, también ya trabaja en la cuarta entrega de "Un Detective Suelto en Hollywood".