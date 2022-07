Sydney Sweeney es actriz, tiene 24 años, la cual cuenta con una carrera de 10 años entre ellos 14 apariciones entre películas y series.

Sweeney nació en Spokane, Washington; desde muy pequeña se interesó por la actuación. Debutó en el filme independiente Apocalipsis zombie en 2009. Inicialmente apareció invitada en series como Heroes, Criminal Minds y Grey’s Anatomy. No fue hasta 2017 que obtuvo su primer papel recurrente en In the Vault. Más tarde actuó en Everything Sucks! (2018) de Netflix y El Cuento de la Criada (2018) de Hulu. En la actualidad, es conocida por su papel de Casey en Euphoria.

El 2018 se unió al elenco de Everything Sucks! de Netflix como Emaline. Posteriormente apareció en Sharp Objects (2018), de HBO, donde interpretó a Alice, la compañera de cuarto del personaje de Amy Adams. Ese año trabajó también en El Cuento de la Criada (2018), serie multipremiada basada en la novela de Margaret Atwood, donde interpretó a Eden, una chica piadosa y obediente.

Casey Howard, es su personaje más conocido, donde representa a una adolescente con reputación dudosa. La serie de HBO es Euphoria, en la cual también participan Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer y Barbie Ferreira.

De esta manera la actriz, ha ganado gran popularidad y es que ahora se une al mundo cinematográfico de Marvel.

¿En qué película de Marvel participará Sydney Sweeney?

El filme de Marvel que participará es Madame Web.