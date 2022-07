Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra vuelve a Chile: Traerá su tour de despedida en septiembre

Emir Kusturica y su banda The No Smoking Orchestra se despedirán de los escenarios en vivo con su próximo Farewell Tour, gira que confirmó una fecha para Chile.

Punk, rock, sonidos autóctonos balcánicos y gitanos fusionados con elementos de música griega, árabe, rusa e italiana, además de toda la parafernalia característica de los músicos llegará al país para un cierre con el más hipnótico estilo.

El director de cine, guionista, actor, escritor y músico, Emir Kusturica es uno de los principales embajadores de la cultura balcánica de las últimas décadas.

Pocos pueden presumir de haber ganado un par de veces la Palma de Oro en Cannes y a la vez ser un músico de éxito en los escenarios de medio mundo gracias a su espectáculo con The No Smoking Orchestra, la formación que más he hecho por dar a conocer la música de los Balcanes.

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra en Chile | ¿Cuándo y dónde es el show en Santiago?

Emir Kusturica y su banda The No Smoking Orchestra se presentará en Chile el próximo viernes 30 de septiembre, en el Gran Arena Monticello.

Los conciertos del artista serbio son auténticas fiestas populares en las que también pueden darse cita los corridos mexicanos, los sirtakis griegos, las csardas húngaras o las tarantelas italianas. Un absoluto festival del mestizaje, que afronta su última gira con The No Smoking Orchestra.

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra en Chile | ¿Cuándo y cómo comprar entradas para el show en el Arena Monticello?

Las entradas estarán disponibles en Livetickets.cl desde el 12 de julio a las 11:00 horas.

La distribución de localidades, y sus respectivos precios, es la siguiente: