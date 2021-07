Emilia Clark revela que se suma a Universo Cinematográfico de Marvel con nueva serie

La estrella de Game of Thrones, Emilia Clarke, confirmó en una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show que tiene un papel en la próxima serie de Disney + Secret Invasion.

"Ya estoy asustada", dijo Clarke. "Las primeras personas con las que hablé de Marvel fueron su equipo de seguridad y estoy convencido de que hay un hombre fuera de mi casa. Ha habido un coche aparcado allí durante mucho tiempo, y lo juro por Dios, está encubierto". señaló la estrella.

La intérprete de Daenerys Targaryen reveló anteriormente que había estado en conversaciones para unirse al proyecto, que se basa en el arco del cómic Secret Invasion centrado en Skrull del mismo nombre. Pero se confirma que esas conversaciones fueron fructíferas.

No está claro qué papel está interpretando, pero se une al elenco anterior de Samuel L.Jackson como Nick Fury, Ben Mendelsohn como el Skrull llamado Talos y la estrella de One Night in Miami Kingsley Ben-Adir como villano.

Secret Invasion en los cómics reveló que los alienígenas de piel verde que cambian de forma conocidos como los Skrulls se habían infiltrado silenciosamente en los rangos más altos de la civilización en la tierra.

El Universo Cinematográfico de Marvel ya hizo a los Skrulls mucho más benévolos para los eventos de la película Capitana Marvel.