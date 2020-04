El troleo en vivo de Julio César Rodríguez a Mega en la matinatón: "En esta vecindad yo soy el Chavo y ellos son Kiko"

La Teletón 2020 arranca contra todo pronóstico este viernes por la noche. El evento tendrá una acotada parrilla televisiva, en las dos jornadas, y el primer paso lo dieron los matinales de la televisión chilena, quienes transmitieron en conjunto durante una hora.

Durante el desarrollo de la "Matinatón" las bromas formaron parte de este programa especial. Así, Julio César Rodríguez, animador de "Contigo" de CHV, aprovechó un momento y realizó una feroz imitación de Amaro Gómez-Pablos.

Esa imitación de JC a Amaro ��#matinatón pic.twitter.com/ksxANN44oU — Miguel Gutiérrez C. (@mgutierrezc29) April 3, 2020

Y más tarde, el mismo JC volvería a repetir las dosis de bromas, pero ahora con un misil dirigido a Mega. La llegada al set de Mucho Gusto de Luis Jara, que integraría el panel junto a Diana Bolocco y José Miguel Viñuela para la transmisión especial, motivó la analogía del también conductor de Radio Bíobío a dos de los personajes del "Chavo del 8", el propio Chavo y Kiko.

"Me quedé como el Chavo del 8, solo acá, la verdad es que nos dijeron que era un animador no más, y como yo me he pegado hasta la tiña, he tenido sarna, tiña, piojos y todos los virus, la Monse está en su casa y yo estoy acá", dijo Julio César. "En esta vecindad yo soy el Chavo y Mega es el Kiko como siempre, agregó.

Julio César agarrando pal hueveo a Mega y a Lucho Jara pic.twitter.com/xCNRJeyp8P — TELE - Quédate en casa (@Televisivamente) April 3, 2020

Y para más remate, ni Luis Jara ni Begoña Basauri, panelistas de Mucho Gusto, se salvaron del troleo del conductor de Vive de VTR: "Hecho de menos en Mega a la Begoña, no se si puede entrar la Begoña en Mega, que entre la Begoña... Ya, ¡que cante Lucho Jara! ¡que cante!", dijo JC.

Otra señal del buen ánimo que viven los canales de televisión a horas de iniciar la transmisión especial, que a diferencia de versiones anteriores no tendrá una meta de dinero a recaudar, y será realizada tanto en el Teatro Teletón con personal reducido y el uso de aplicaciones especiales para los contactos.